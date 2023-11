Ígéretes bemutatóval erősítették meg a Dragon's Dogma 2 megjelenési dátumát

A Dragon's Dogma 2 bemutatóján megerősítették, hogy a régóta várt folytatás március 22-én érkezik PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, az előrendelések már élnek, a videóból pedig kiderült, mire számíthatunk a megjelenéskor.

Hideaki Itsuno, a Dragon's Dogma 2 rendezője és Yoshiaki Hirabayashi producer egyaz akció-RPG-hez, láthatunk új ellenségeket, valamint mélyebb betekintést a történetbe és a játékmenetbeli döntésekbe.A kaland két nemzetet tartalmaz, amelyek eltérő módon viszonyulnak a Sárkány fenyegetéséhez, az előzetesben láthatjuk az elfek enklávéját, a karakterkészítőt és több szörnyetegre is fény derült. A Dragon's Dogma 2 alapváltozatán kívül egy digitális Deluxe Edition is kapható lesz.Utóbbi egy új utazás csomagot tartalmaz és olyan játékbeli tárgyakat, amelyek segítenek az utazás során, mint például egy egyedi kempingkészlet, Rift-kristályok, Dragon's Dogma zene- és hanggyűjtemény. A Standard Edition előrendelői mind a négy kezdő hivatáshoz kapnak egy-egy bónusz fegyvert, a digitális előrendelések pedig egy Ring of Assurance játékbeli kiegészítőt biztosítanak.

