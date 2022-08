Idő előtt kiszivárogtak az első képek a Logitech és a Tencent hordozható konzoljáról

Az már kis túlzással nyílt titoknak tekinthető egy ideje, hogy a Logitech és a Tencent a háttérben gőzerővel dolgozik egy hordozható konzolon, amiről most idő előtt kiszivárogtak az első fotók.









A képek hitelességét jól bizonyítja, hogy a gyártó mindenhonnan megpróbálta levetetni őket - természetesen sikertelenül -, így most már biztosak lehetünk benne, hogy aemlített Android-alapú hordozható konzol létezik, és leginkább a Nintendo Switch és a Steam Deck szerelemgyerekeként írható le.A masina egy 16:9-es képarányú, a kép alapján 7-8 hüvelykes kijelzővel büszkélkedhet, ezen felül találunk rajta négy akcióghombot, D-Padot, ravaszokat és vállgombokat is, a fotók alapján pedig nemcsak a Play Áruházat, hanem az Nvidia, az Xbox és a Steam boltját is képes lesz kezelni, sőt Youtube és Chrome egyaránt fut majd rajta.