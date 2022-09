Idő előtt élesedett a The Division Heartland, érdekes részletek szivárogtak ki

Egy véletlen bolti hibának és egy szemfüles Twitter felhasználónak köszönhetően vadiúj részletek derültek ki a The Division széria következő, ingyenes spin-off epizódjáról, a The Division Heartland ről.

A posztapokaliptikus, lepusztult városi környezetben játszódó ingyenes MMORPG-vel kapcsolatban mostanában elég nagy volt a csend, pletykákon és szivárgásokon kívül nem sokat hallottunk a készülő programról. Most viszont, ami elárult nekünk pár izgalmas részletet.A leírás alapján a The Division Heartland egy 45 fős PvEvP Storm Operations módot és egy PvE Excursion Operations játékmódot is tartalmazni fog. A Storm Operations során a Vultures névre hallgató frakció rouge ügynökeivel kell majd elbánnunk, miközben egy halálos vírus is megnehezíti majd a dolgunkat.Az Excursion Operations során küldetéseket kell teljesítenünk, jutalmul pedig különféle felszereléseket kapunk majd. A leírás szerint hat ügynök és három kaszt közül választhatunk majd, akik egymástól eltérő képességekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek. Bízunk benne, hogy a szeptember 10-i Ubisoft Forward eseményen hallunk majd még a játékról, emellett nagyon várjuk a mobilos verzió érkezését is természetesen.