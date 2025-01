Idén megjelenik a The Elder Scrolls IV: Oblivion rajongói remakeje, a Skyblivion

A Skyblivion, vagyis az Oblivion rajongói remake készítői, - akik a Skyrim motorját használják fel az újjáépítéshez, - megosztották az idei ütemtervüket, amelyből kiderül, hogy már csak egy régiót kell átdolgozniuk.

A moddereknek köszönhetően rengeteg mindent kaptunk a Skyrimhez és az Oblivionhoz, de a legnagyobb projekt mégis valami olyan, ami még nem jelent meg. Ez a, amelynek fejlesztése még 2016-ban kezdődött.A Skyblivion fejlesztői már egy ideje 2025-öt jelölték meg az ambiciózus mod megjelenési ablakaként, amit úgy tűnik, tudnak is tartani. A megjelenési év kezdetének megünneplésére egy Path To Release című trailert osztottak meg, amely bemutatja az eddig elvégzett munkát és hogy mi van még hátra.Eszerint a csapat most "véglegesíti" Skyblivion világtérképét és már csak egy régiót kell befejezni a kilencből, ez pedig Nibene. Bár a mod közel 10 éve készül, a fejlesztők ügyeltek arra, hogy részletekkel egészítsék ki az egészet, de beszéljen helyettünk a tegnap közzétett 12 perces videó:

