Idén felpöröghet a The Witcher 4 fejlesztése

A CD Projekt Red vezérigazgatója, Adam Badowski a Reutersnak elmondta, a céljuk, hogy 2024 közepére 400 fejlesztő dolgozzon a játékon, ami arra utal, hogy a régóta várt folytatás lesz a stúdió egyik fő fókusza most.

Badowski nem tudta megmondani, hogy a Polaris kódnevű The Witcher 4 mikor fog megjelenni, de elmondása szerint sokat tanultak a Cyberpunk 2077 fejlesztési ciklusából, így remélhetőleg elkerülhető egy újabb katasztrofális megjelenés. A CD Projekt Red weboldala szerint több mint 1000 alkalmazottjuk van, így lenyűgöző lenne, haFőleg annak fényében, hogy a stúdiónak más játékai is készülnek, például a Cyberpunk 2077 folytatása , amelynek kódneve Orion. Bár Badowski nem árult el sok részletet, az biztos, hogy a The Witcher 4 - vagy bármi is lesz a címe - a CDPR prioritása lesz a jövőben.