Idén érkezhet a Just Perfect

Az Invisible Walls fejlesztőstúdió tervei szerint az új projekt amin gőzerővel dolgoznak, még 2024-ben megjelenhet, és ezen felül az egyik korábbi játékuk támogatásán is erősen gondolkoznak a készítők - így lehetséges, hogy a First Class Trouble címet viselő alkotás is ráncfelvarráson eshet majd át.

Just Perfect hivatalos Discord szerverén már rengeteg kép és videó is elérhető, amelyből jól látszik, hogy egy remek party játékban lesz részünk, amint kezeink között tudhatjuk ezen produktumot.Azt már most tudjuk, hogy ebben a játékban bizony nem leszünk jóban a szomszédokkal. A játék lényege ugyanis az lesz, hogy megvédjük a saját kúriánkat és emellett szabotáljuk az ellenfeleink birtokában lévő ingatlanokat. A nemeziseink orra alá borsot törhetünk, ha a falakat megdobáljuk a frissen tojt tojásokkal, de akár tetszésünk szerint az ablakok üvegét is betörhetjük, bejutva ezzel a többi játékos birodalmába, ahol további rongálási opciókat kereshetünk majd magunknak.A pontos megjelenési dátum egyelőre nem ismert, azonban a fejlesztők hivatalos Discord szerverén az elmúlt hónapokban rengeteg új anyag látott napvilágot, amelyből már sejteni lehet, hogy az

