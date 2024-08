Idén először PC-re is jön a The City az NBA 2K25-ben

A 2K bemutatta a The City világát a jövő héten érkező NBA 2K25 -höz, a város PlayStation 5-ön, Xbox Series X|S-en, illetve most először PC-n lesz elérhető és teljesen áttervezett, interaktív helyszínre számíthatunk.

Az újratervezett városban találhatunk majd egy versenyközpontot a Boulevard of Starson, egy hatalmas arénát, mely a Proving Groundsnak ad otthont, valamint a MyCOURT-öt és az ikonikus 2K15 MyPARKS-t, amelyek most visszatérnek. Most először a város PC-n is elérhető lesz és a fejlesztők a ray tracing technológiát hívták segítségül a megalkotásában.Az újdonságok közül kiemelendő a MyCOURT, amely egy privát hely lesz a gyakorlásra, míg a Proving Grounds-ban 1v1, 2v2, 3v3 vagy 5v5 meccseken vehetünk részt. Az ELITE vs. RISE rivalizálás tovább folytatódik vadonatúj parkokkal minden csapat számára, a

