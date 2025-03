I Hate This Place új horrorjátékot mutattak be a Silent Hill 2 Remake fejlesztői

Elképesztő tempót diktál a Bloober Team csapata, akik évek óta megbízhatóan szállítják horrorjátékaikat, azonban a nevüket leginkább a Blair Witch és a Silent Hill 2 Remake által írták be a játéktörténelembe.

Most pedig máris bemutatták következő alkotásukat, amely I Hate This Place címmelizometrikus nézettel, képregényes grafikával és egy egészen egyedi megközelítéssel, ami első blikkre ijesztő lehet, de ne felejtsük el, hogy kik állnak a háttérben.Az első teaser alapján az Elena túlélésért folytatott harcát prezentáló alkotás egyáltalán nem tűnik rossznak, de inkább nézzétek meg magatok a kedvcsinálót, miközben már menthető az infó: a Rock Square Thunder fejlesztőcsapatának segítségével készülő I Hate This Place PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenik majd valamikor az év végén.

