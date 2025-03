Huszonöt éve jelent meg a Final Fantasy IX, de remake helyett egy honlapot jelentettek be

A Square Enix elindította a Final Fantasy IX új, jubileumi weboldalát és új merchandise termékek kerülnek a boltokba nyáron, akciófigurák és más, a játék szereplői alapján készült gyűjthető tárgyak.

A Final Fantasy IX, a rendezője Hiroyuki Ito volt, aki később a Final Fantasy XII-t is rendezte. A játékot 2010-ben újra kiadták PS1 Classicként PS3-ra és PSP-re, a Vita-támogatás pedig 2012-ben érkezett meg.2021-ben egy Final Fantasy IX remake volt az egyik a sok be nem jelentett cím közül, amelyek egy GeForce Now adatbázis kiszivárgásában szerepeltek. Abból a listából megerősítették a Final Fantasy VII Remake PC-s változatát, a Chrono Cross remastert és a Kingdom Hearts 4-et, de a Final Fantasy IX remake még várat magára.