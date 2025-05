Huszonkét évvel a bejelentése után megjelent a Captain Blood

2003-ban az Akella (az eredeti három Postal-játék kiadója) bejelentette, hogy Rafael Sabatini író műve alapján kalózos játékot készít Captain Blood címmel. A 2004-es E3-on le is leplezték, de a fejlesztés többször leállt, a honlap 2010-ben elindult és azóta nem történt semmi, egészen eddig.Most, 15 évvel később a Captain Blood megjelent, a teljes játék összeállt és újraindult az egyik eredeti fejlesztő, a Seawolf és a portolási szakértők, a General Arcade közös projektje révén. Ajáték PS4-re, PS5-re, Xbox Onera, Xbos Series S/X-re, PC-re, Mac-re és Switch-re jött.

Egy teljesen elfeledett hack-and-slash valahogy mégis életben maradt az elmúlt több mint 10 évben, a Captain Blood egy kicsit Prince of Persia, egy kicsit God of War és egy kicsit Black Flag, most pedig megjelent.