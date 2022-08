Húsz év után egy új résszel fog bővülni a kultikus Fatal Fury széria

A legendás verekedős játék, a Fatal Fury/Garou sorozat rajongói örülhetnek, mivel húsz év után az SNK Playmore csapata feléleszti hamvaiból a szériát, az új részhez pedig kaptunk egy rövid kedvcsináló előzetest is.

A legutolsó epizód, a Garou: Mark of the Wolves több mint húsz évvel ezelőtt jelent meg még 1991-ben Neo Geo gépekre, úgyhogy már tényleg ideje volt egy friss résznek, az idei EVO bajnokság keretén belül aztán az SNK be is jelentette az új epizódot.Sajnos még nincs infónk arról, hogy pontosan mikor és milyen platformokra érkezik a bunyós játék, igazából a pontos címet sem tudjuk még. A sorozat "eltűnése" óta jópár Fatal Fury karakterrel találkozhattunk már más SNK-játékokban: Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi és Geese Howard feltűnésére minden bizonnyal a hazai pályán is számíthatunk majd.A bejelentés mellé kiadott rövid kedvcsinálóban, amiből arra lehet következtetni, hogy az új rész a Mark of the Wolves történései után veszi majd fel a fonalat.

