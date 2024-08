Az SNK egy friss előzetest mutatott be a Fatal Fury: City of the Wolves -ról, amelynek főszereplője Hotaru Futaba lett, egy fiatal lány, aki története szerint az egész világot átpofozkodja csak azért, hogy megtalálhassa bátyját.

Hotaru akkor veszítette el utolsó élő családtagját, amikor édesanyja meghalt, és bár hosszú évek óta keresi, néha még a remény is felcsillant, azonban hősünk még nem járt sikerrel, de nem adja fel, így talán éppen a mi segítségünkkel találhat rá bátyjára., aki 2025 elején a Fatal Fury: City of the Wolves első harcosai között érkezik meg hozzánk PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!