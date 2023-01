Hosszú idő után ismét hallatott magáról a The Day Before

A Fntastic régóta várt online zombis/túlélős MMO-játéka, a The Day Before hosszú hallgatás után ismét életjelet adott magáról, ezúttal az Nvidia CES-konferenciáján mutattak nekünk vadiúj részleteket a túlélős programból a készítők.

A legutóbbi hír az volt a The Day Before -al kapcsolatban, hogy 2023 március 1-re tolták át a zombis lövölde megjelenést, a csapat ugyanis közben átállt az új Unreal Engine 5 grafikus motorra. A hírt követően nem is hallottunk többet a játék felől, szerencsére a készítők a az Nvidia CES-konferenciáján ismét megmutatták az online túlélőjátékot.Habár a videó nem kimondottan hosszú, viszont, továbbra is elképesztően néz ki a külső nézetes lövölde. Egy halálos vírus sújtotta posztapokaliptikus világban kell majd túlélnünk, fegyvereket és élelmet kell gyűjtenünk, miközben megküzdünk a zombikkal és a többi túlélővel.Szerencsére már nem is kell sokat várnunk a zombis lövöldözős játék megjelenésére, ugyanis ha minden jól alakul, a The Day Before idén tavasszal, 2023. március 1-én fut majd be PC-re, valamint PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra.

