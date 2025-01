Hőseink újra és újra meghalnak az Until Dawn mozi friss előzetesében

A hét elején az Until Dawn teaser traileréből derült ki először, hogy a film hogyan adaptálja a 2015-ös videójáték választási mechanikáját, most pedig egy új trailer felfedte, hogy a karakterek többször is meghalnak, lehetővé téve számukra az újrakezdést.

A trailerben a főszereplő elárulja egy boltosnak, hogy a húgát keresi, végül a fiatal nő és barátai ezután ellátogatnak egy titokzatos házba. Itt mindannyiukat meggyilkolják, de újra felébrednek ésEzeken a ciklikus gyilkosságokon keresztül a karaktereknek rá kell jönniük arra, ami a játék fő feladata, vagyis túl kell élniük hajnalig. A trailer alapján úgy tűnik, hogy az adaptáció az új karakterek körül forog, de sok klasszikus Until Dawn elemet láthatunk, amikor a film április 25-én a mozikba kerül.

