Hopetown címmel készül a Disco Elysium volt fejlesztőinek új játéka

A független stúdió, a Longdue leleplezte a Disco Elysium spirituális utódját, amelyet mostantól Hopetown címen nevezhetünk, a csapat a Disco Elysium korábbi munkatársaiból, valamint a Cult of the Lamb és a The Witcher-univerzum veteránjaiból áll.

A stúdió debütáló projektjéről először tavaly ősszel jöttek a hírek, bár a részletek továbbra is szűkszavúak maradtak. Lényegében a Longdue bejelentette a Hopetown közösségi finanszírozású kampányát és hogy a játék újradefiniálja "aés egy olyan világgal, amelyet a szavaid alakítanak".Történetünk egy bányászvárosban játszódik majd, amely a hanyatlás és az átalakulás között áll, mi pedig egy újságírót alakítunk. A már említett mechanikák a Disco Elysiumból és a Planescape: Tormentből megismertekre alapulnak és egy új, újságíráson alapuló RPG-rendszerrel találkozhatunk.