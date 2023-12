Holnapig ingyen begyűjtheted magadnak a GOG-ról a Lost Ruins-t

Ha te is szívesen adsz hozzá gyűjteményedhez ingyen játékokat, akkor érdemes lehet most ismét ellátogatni a Good Old Games-re, ahol még néhány óráig teljesen szabadon beszerezhetjük magunknak a Lost Ruins című csodát.

Az Altari Games és a Dangen Entertainment fejlesztésében még 2021-ben megjelent alkotás minden tekintetben retro élményekkel kecsegtet, legyen szó akár az oldalra scrollozós játékmenettel, akár a kimagasló nehézségi szinttel, hiszen ittHa te is szeretnéd a gyűjteményedben tudni, mert kedveled a régmúltat idéző címeket, akkor nincs más dolgod, mint ellátogatni a játék adatlapjára , majd bejelentkezés vagy regisztráció után holnap délutánig rákattintani a Go to giveaway gombra.