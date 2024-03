Holnap Xbox Partner Preview lesz, benne 30 percnyi friss játék trailerrel

A Microsoft Gaming bejelentette, hogy március 6-án, azaz holnap tartják majd a soron következő Xbox Partner Preview eseményt, aminek részeként 30 percen keresztül friss játék trailerek szórakoztatják majd a követőket.

A vállalat bejelentése szerint több mint egy tucat előzetest vetítenek majd le az érdeklődők számára, amelyek kivétel nélkül külső fejlesztőktől származnak, és jellemzően kisebb címek, tehát, mert ez az esemény nem arról szól majd.Ami viszont biztos, hogy láthatjuk majd mozgásban a Tales of Kenzera: ZAU-t, friss gameplay videót kapunk a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess-ről, de közelebbről is láthatjuk a The First Berserker: Khazan-t is - természetesen csak többek között.