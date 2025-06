Holnap végleg leállnak az XDefiant szerverei

Nem igazán sikerült betörnie a piacra a Ubisoftnak az XDefiant tal, és bár tavaly decemberben már aláírták a játék halálos ítéletét, azonban most mégis nehéz elhinni, hogy 24 óra múlva végleg leállnak a szerverek.

Márpedig pontosan ez történik majd, hiszen, ami bár egy nagyszerű FPS-nek ígérkezett, mégsem tudta meghódítani a játékosokat, mintha már eleve érdektelenül dobták volna piacra, és meg sem próbálták megmenteni.Márpedig megfelelő háttérrel a Call of Duty-sorozat kihívója is lehetett volna belőle, ugyanakkor még ráijeszteni sem sikerült a legendás szériára, így ha kedveltük az XDefiant ot, holnapig még egyszer lépjünk be a szerverekre és búcsúzzunk el tőle.