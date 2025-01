Holnap új részletek érkeznek a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii-ról

A Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio bejelentették, hogy terveik szerint január 9-én, azaz a holnapi napon egy külön esemény részeként újabb részleteket közölnek majd a Like a Dragon-sorozat következő mellékszáláról.

Az RGG Like a Dragon Direct eseményt a Youtube-on keresztül közvetítik majd élőben, helyi idő szerint pedig holnap délután 18 óra magasságában kezdődik a buli, amelynek a főszereplője a februárban megjelenő Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii lesz, ami a kalózok korába repíti el a népszerű szériát.Az élő bejelentkezés részeként mindent megtudhatunk az új funkciókról és a játékmenet sajátosságairól, aminek éppen itt volt már az ideje, hiszenPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.