Holnap érkezik a Son and Bone című dinoszauruszos FPS

A TeamKill Media bejelentette - igaz az utolsó pillanatban -, hogy már nem kell sokat várniuk a rajongóknak a Son and Bone megjelenésére, az ugyanis terveik szerint még a holnapi nap folyamán két platformra is megjelenhet majd.

Aki hirtelen nem tudná hová tenni, a Son and Bone egy olyan dinoszauruszus FPS lesz a sorban, amelyet a Quantum Error fejlesztői készítettek, és egy kicsitbenne, de ha nem hinnéd el, az alábbi kedvcsinálón alaposabban is megismerkedhetsz vele. Son and Bone a tervek szerint holnap, azaz szeptember 4-én jelenhet majd meg PC-re és PS5-re egyaránt. Bár kirobbanó sikert nem várhatunk tőle, azért az alábbi felvétel alapján okozhat néhány kellemes percet - főleg az imént említett játékok kedvelőinek.

