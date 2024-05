Holnap érkezik a Future Saga Chapter 1 DLC a Dragon Ball Xenoverse 2-be

Nagy nap lesz a holnap a Dragon Ball Xenoverse 2 számára, hiszen a Bandai Namco akkor teszi elérhetővé hozzá a soron következő letölhető tartalmat, amely Future Saga Chapter 1 név alatt sok-sok extrával kecsegtet.

A bővítmény ingyenes frissítés lesz majd, és a Dimps elsődlegesen, így Goku Black (Super Saiyan Rose) Ultra Supervillain, Vegeta (Super Saiyan God), Ultra Supervillain és Broly is csatlakoznak a küzdelmekhez néhány extra apróság társaságában, amiről az alábbi videó pontosabban is beszámol. Dragon Ball Xenoverse 2 már elérhető PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de nagy nap lesz a holnapi a platformok szempontjából is, hiszen május 24-én PS5-re és Xbox Series X/S-re is megjelenhet a népszerű bunyós játék.

