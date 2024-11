Holnap érkezik a Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 2 DLC

Újabb bővítménnyel gazdagodik a Dimps fejlesztőinek jóvoltából a Bandai Namco kötelékében megjelent Dragon Ball Xenoverse 2 , amihez várhatóan még holnap, azaz november 21-én megjelenik a Future Saga Chapter 2 DLC csomag.

A bővítmény részeként, de itt lesz Jiren (Full Power, Ultra Supervillain) és Goku (mini) is, azonban ez még messze nem minden, hiszen a karakterek mellett sok más egyéb extrát kapunk.Példának okáért extra küldetéseket, párhuzamos küldetéseket, vadonatúj képességeket, sőt még jelmezeket és kiegészítőket is kedvenc karaktereink számára. Ha fája a fogad a Future Saga Chapter 2 DLC-re, az alábbi videón alaposabban is megismerkedhetsz vele.

