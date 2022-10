Holnap éjjel lesz a Resident Evil Showcase

A Resident Evil-sorozat rajongói bátran vegyenek ki szabadságot péntekre, vagy szóljanak a főnöknek, hogy kicsit fáradtabban mennek be dolgozni, mert csütörtök éjszaka indul a Resident Evil Showcase.

A kérdéses eseményt érdemes lesz most nyomon követni, mert azon túl, hogy megmutatja majd magát a Resident Evil 4 Remake és biztosan láthatjuk majd a Resident Evil Village legújabb tartalmait is, biztosan kapunk majd némi morzsát a jövőre nézve, ergo nagyon reménykedünk abban, hogy egy vadonatúj részről egyaránt lerántják a leplet.Akárhogyan is alakuljon,, tehát pénteken reggel majd várunk a legfrissebb kapcsolódó hírekkel - ha volt valamiféle érdemleges információ az eseményen.