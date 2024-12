Holnap egy rakás klasszikus Sega játék tűnik el az áruházakból

December 6-a szomorú nap lesz a Sega-rajongók számára, mivel számos klasszikus játékot és csomagot törölnek a virtuális boltokból, többek között olyan ikonikus címeket, mint a Crazy Taxi, a Golden Axe és a Streets of Rage.

A Sega holnaptól számos klasszikus játékát és csomagját kiveszi a virtuális boltok kínálatából, vagyis nem lesznek megvásárolhatóak. Perszeés továbbra el tudják indítani a könyvtárukból, illetve néhány elérhető marad a Nintendo Switch Online előfizetők számára.Több mint 60 játékról van szó, nem szeretnénk felsorolni, de ott van köztük a Golden Axe, a Sonic 3D Blast, a Streets of Rage, a Shinobi 3 és a Virtua Fighter 2 is. A Sega nem adott magyarázatot arra, hogy pontosan miért is távolítja el ezeket a címeket.