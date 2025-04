Aki nem tudná, Hokutomaru a franchise egyik legfiatalabb karaktere - minden értelemben -,, az új Fatal Fury keretein belül pedig Caleb Yen biztosítja majd angol szinkronját és Junya Enoki a japánt.A szemtelenül fiatal karakter várhatóan már a Fatal Fury: City of the Wolves indulásakor ott lesz a játékban, erre pedig április 24-ig kell még türelmesen várnunk PC-n, PS4-en, PS5-ön és Xbox Series X/S-en.

Bár mindössze napokra vagyunk a Fatal Fury: City of the Wolves megjelenésétől, az SNK mégis sorban hozza az extra karakterekről szóló híreket, így most kiderült például, hogy Hokutomaru is visszatér az új epizódban.