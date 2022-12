Nagyon érdekes rajongói projekt jelent meg a világhálón ThrillDaWill jóvoltából, aki azon kevesek közé tartozott, aki nemcsak eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne egy Lego God of War, hanem ezzel egyetemben meg is alkotott belőle egy szösszenetnyit.

A Unity motor segítségével elkészített projekt bárki számára szabadon letölthető , és bár teljes értékű játéknak nem neveznénk, azért egészen jól el lehet vele mókázni, ha kedveljük a God of War-szériát, és odáig voltunk annak idején a Lego-sorozatért is.Az alkotáshoz egy fejlesztői napló is előkerült, melyen pontosan láthatjuk, hogy miként sikerült elkészíteni ezt a különleges projektet, mely a God of War összes fontos tulajdonságát átvette, még Kratos részéről a "Boy" ordítozásokat is.

