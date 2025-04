Hogwarts Legacy-val és Battlefield 1-gyel bővül a PS Plus

A Sony szokásos módon bejelentette a PS Plus Game Catalog és Classic Catalog kínálatának frissítését, így kiderült, hogy milyen játékokkal bővülhet a sor még áprilisban, és bátran állíthatjuk: a rajongók nem lesznek csalódottak.

A Game Catalog ugyanis olyan címekkel bővül a hónapban, mint a Battlefield 1 PS4-es verziója, a Blue Prince és a Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2 kizárólag PS5-re, valamintTermészetesen a Classic Catalog kapcsán is bővülés várható, így PS4-re és PS5-re egyaránt visszatér a legendás első PlayStation portfóliójából az Alone in the Dark, illetve a PlayStation 2-érából a War of the Monsters.