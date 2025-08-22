Hivatalossá vált a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 októberi megjelenése

Egy kiszivárogtatásból már tudni lehetett, de most a gamescomon hivatalosan is bejelentették, hogy a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 október 21-én érkezik, és kiderült, hogy Fabien, a rejtélyes Malkavian nyomozó is játszható karakterként csatlakozik a vámpíros történethez.
 

A fejlesztő The Chinese Room és a kiadók, a Paradox Interactive és a White Wolf elárulták, hogy Fabien nemcsak Phyre elméjének hangjaként lesz jelen a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2-ben, hanem saját nézőpontból is átélhetjük vele a történetet. A narratíva egy neo-noir gyilkossági rejtély köré épül, amely modern Seattle vámpírtársadalmát fenyegeti, miközben újabb titkokra derül fény a Masquerade világában.

Egy ideje már lehetett sejteni egy kiszivárogtatásból, hogy október 21-én jelenik meg a játék PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, de most a gamescomon hivatalossá vált. A megjelenési dátum mellett a játék különböző kiadásait is leleplezték, köztük a Deluxe és a Premium változatot, amelyek további tartalmakkal és bónuszokkal várják a rajongókat. Emellett a korai előrendelők egy nosztalgikus in-game zenegépet is kapnak, amelyen az első Bloodlines legendás zeneszerzője, Rik Schaffer által komponált dallamok szólnak majd.

Nézd nagyban ezt a videót!



