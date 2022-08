Bár eddig is sokan mérget mertek volna venni arra, hogy idén érkezik a New Tales from the Borderlands , a Telltale egykori kalandjátékának folytatása, azonban most már teljesen hivatalos, hogy ősszel folytatódik a sztori.

Annak ellenére is, hogy az első kedvcsináló alapján a történet tekintetében nem sok átfedés lesz az előző résszel, méghozzá olyannyira nem, hogy teljesen új szereplők és egy vadonatúj szál kerül bele, ami elsőre igencsak jónak ígérkezik.Ha neked is megtetszene az első kedvcsináló alapján, a New Tales from the Borderlands várhatóan még október 21-én megjelenik majd PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

