Hivatalos: okostévén több száz Xbox játékkal játszhatunk hamarosan konzol nélkül

A Microsoft hosszútávú terve az, hogy a játékait a lehető legtöbb emberhez eljutassa egy központi szolgáltatáson keresztül, a platform pedig gyakorlatilag független lehet az átlag felhasználó számára, ebben tett most egy óriási lépést a redmondi cég.

Az Xbox ugyanis bejelentette , hogy június 30-ától(a 2022-től kiadott típusokon!), az Xbox Smart TV alkalmazás segítségével. A stream szolgáltatás kezdetben 27 országban (Magyarország a listán van!) lesz elérhető és először csak a Samsung tévéin, azonban más gyártókkal is számol a Microsoft, hogy az Xbox Game Pass kínálata ott is elérhető legyen.Az alkalmazást a Samsung Gaming Hubból lehet majd elérni, és bármilyen Bluetoothos kontrollert támogatni fog, ami tud a televízióra is csatlakozni. Ezeken felül hivatalosan is megerősítést nyert a nemrégiben kelt híresztelés , miszerint a demók visszatérnek az Xbox kínálatába.