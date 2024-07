Hivatalos: Koshi Nakanishi rendezésében érkezik a Resident Evil 9!

Először beszélt hivatalos keretek között a Capcom a soron következő Resident Evil-játékról, így a csapat megerősítette, hogy már gőzerővel fejlesztik a következő epizódot, aminek a rendezőjét is megtalálták.

Ezt az érintett személyesen is megerősítette, így Koshi Nakanishi nevével azonosíthatjuk majd a Resident Evil 9-et, ami azért izgalmas dolog, mert emberünk korábban a Resident Evil 7-et készítette el, és mint a Capcom Next: Summer 2024-en elmondta:Nakanishi egyelőre nem oszthatott meg részleteket a kérdéses játékról, de izgatottan várja a napot, amikor megteheti majd. Akinek a név semmit sem mondana, a rendező igazi veterán a franchise világában, így a Resident Evil 7 mellett az ötödik epizódon, a Resident Evil: The Mercenaries 3D-n és a Resident Evil Revelations-ön is dolgozott.