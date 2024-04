Hivatalos: jön a Five Nights at Freddy's mozifilm folytatása

Miután sokáig csak pletykák és találgatások voltak a témában, a CinemaCon részeként a Universal Pictures végre bejelentette: hivatalosan is készül a Five Nights at Freddy's mozifilm sokak által várt folytatása.

Freddy Fazbear és barátai tehát visszatérnek, erre azonban várni kell még egy kicsit, hiszen a 20 millió dolláros költségvetésből készülő alkotás, méghozzá egy 1987-be visszarepítő történettel, amikor Freddy pizzázója ismét megnyílik - természetesen az első részben megismert történet után teljesen felújított és megújult berendezéssel.Freddy, Bonnie, Chica és Foxy tehát átalakulva, de visszatérnek, azonban továbbfejlesztésükkel csak még tovább sikerült fokoznia a készítőknek a borzalmakat. Izgatottan várjuk a további híreket, de még inkább az első kedvcsinálókat!