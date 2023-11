Hivatalos: jön a Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Miután tegnap idő előtt kiszivárgott , a Ubisoft nem sokat várt azzal, hogy formálisan és hivatalosan is bejelentse a Beyond Good & Evil huszadik évfordulós kiadását, ami sok újdonsággal hozza el a klasszikus élményt a modern platformokra.

A Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, a középpontban a legendás kaland 4K/60fps-sel futtatható változatával, modernizált irányítással és hanganyagokkal, de az auto- és cross-save megoldások sem hiányoznak majd belőle.A születésnapi kiadást érdemes lesz végigjátszani minden rajongónak, lévén egy új sztoriszál is bekerült - méghozzá egy kis kincsvadászattal kiegészülve -, a főszerepben Jade múltjával, de a játék egy galériát is tartalmaz majd, amivel a játék hátteréről tudhatunk meg többet.