Hivatalos: feldolgozásokkal és új epizóddal tér vissza az Ecco the Dolphin!

Hatalmas hírek érkeztek a klasszikus Sega-játékok kedvelőinek, lévén Ed Annunziata, a sorozat alkotója az Xbox Wire munkatársainak egy interjúban bejelentette: visszatér a legendás Ecco the Dolphin - méghozzá rögtön háromszor.

Annunziata ugyanis elmondta, hogy a háttérben az eredeti csapattal nekiláttak az Ecco the Dolphin és az Ecco the Dolphin: The Tides of Time újragondolásának, így érkeznek a régóta várt remasterek, de mellette, azaz évtizedes kihagyás után folytatódik a széria.Sajnos egyelőre sem látnivalók, sem bővebb részletek nem láttak még napvilágot, azonban az új játék kapcsán elindult egy teaser oldal , ami kicsit nevetségesre sikeredett, hiszen egy visszaszámláló látható rajta, ami - most kapaszkodjatok meg - 2026. április 25-én jár majd le, vagyis egy év múlva számíthatunk a bejelentésre.