Hivatalos: februárban érkezik a PlayStation VR 2

Nincs több titkolózás a PlayStation VR 2 árával és megjelenési dátumával, a Sony ugyanis mindkettőt bejelentette, méghozzá azzal az örömhírrel, hogy a rajongók még ebben a hónapban leadhatják hozzá előrendeléseiket.

Mint kiderült, a PlayStation VR második generációs kiadása, így a komplett headset és a kontrollereihez kapcsolódó töltőállomás egyaránt ezen a napon érkezik, aki pedig be akarja majd gyűjteni, az alapcsomagért 600 eurót kell kifizetnie, ami jelenleg nagyjából 250 ezer forintnak megfelelő összeg.A Sony garantálja, hogy a megjelenéskor közel kéttucat videojáték már elérhető lesz a PlayStation VR 2-höz, így köztük olyan nagy nevek, mint a The Dark Pictures: Switchback VR, a Crossfire: Sierra Squad, a Hello Neighbor: Search and Rescue, a Jurassic World Aftermath Collection vagy a Horizon: Call of the Mountain.