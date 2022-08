Hivatalos: Crash Bandicoot 4 és Man of Medan jár júliusban a PS Plus előfizetőknek

Hivtalos formában is lehullt a lepel a PS Plus előfizetők júliusi ajándékairól, így pontosan kiderült, hogy milyen ingyen játékokat húzhatnak be azok, akik élnek a Sony lehetőségével - méghozzá szinttől függetlenül.

Ennek megfelelően legyünk akár Essential, akár Extra, akár Premium előfizetők, egységesen ugyanazokat az ingyenes játékokat kapjuk meg a Sony részéről, így például a fő attrakció alesz PS4-re és PS5-re, de biztosan sokan örülnek a kizárólag PS4-re behúzhatócímű horrorjátéknak is.A duó mellett július 5-től augusztus 5-ig még szabadon letölthető a PS Plus előfizetőknek PS4-re és PS5-re egyaránt azis, ami egy friss megjelenés, mindemellett pedig a négyfős kooperatív élményeket állítja a főszerepbe.