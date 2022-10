Hírességekkel teli videoklippel és PC-s trailerrel erősít a Call of Duty: Modern Warfare 2

Két friss kedvcsináló is napvilágot látott a Call of Duty: Modern Warfare 2 háza tájáról, így kezdésképpen például készült egy videoklip, amiben több híresség igyekszik felvezetni a kérdéses alkotást.

A Squad Up címetkapott mozgóképen olyan ismert, inkább talán csak celebecskék tűnnek fel, mint Nicki Minaj, Pete Davidson, Lil Baby, Kane Brown, Bukayo Saka, Lando Norris, Jalen Ramsey vagy éppen David Long Jr., hogy kifejezetten minősíthetetlen formában, de megtámogassák egy kicsit a játékot. A rossz reklám is reklám - szokták mondani az okosabbak...Játékos szemszögből egy kicsit izgalmasabb a második felvétel, mely a Call of Duty: Modern Warfare 2 PC-s változatát állítja a középpontba, így mindent megtudhatunk belőle a kérdéses átirat sajátosságairól. A játékPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.

