Hihetetlen gyűjteményt talált nagyapja házában egy gamer

Egy gamer megosztotta a nagyapja házának kitakarítása közben tett felfedezését, miszerint klasszikus játékok lenyűgöző gyűjteményét találta meg, így egy csomó NES (Nintendo Entertainment System) legendát, például a Cobra Trianglet, a Robocopot, a Captain Skyhawk-t, a Bad Dudest.





Egy Reddit felhasználó, Kyrosnick nosztalgikus élményt élt át, amikor a nagyapja házának takarítása közben rátalált egy doboznyi gyerekkori játékra. A gyűjtemény egyik kiemelkedő címe az Adventures of Lolo és egy másik érdekesség a Yo! Noid, amely a Domino's által, az 1980-as években létrehozott kabalafigura, Noid kalandjainak Super Mario Bros. stílusú feldolgozása.Még néhány cím, amely aGolden Axe 2,Super Street Fighter 2,Streets of Rage,Mortal Kombat,Mortal Kombat 2,az első három Sonic the Hedgehog,NBA Jam,NFL Football 94,X-Men,Jurassic Park.Jó hír, hogy akik szeretnék újraélni gyermekkori emlékeiket, néhány weboldal és áruház régi játékok és konzolok értékesítésére szakosodott, valamint a modernebb megoldást kedvelők számára a Steamen is megtalálható néhány klasszikus.