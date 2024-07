Hideo Kojima és a Death Stranding 2: On the Beach is ott lesznek a TGS 2024-en

Nagy valószínűséggel újabb kedvcsinálót kaphatunk majd a Death Stranding 2: On the Beach -ről a Tokyo Game Show 2024 keretein belül, lévén Hideo Kojima bejelentette, hogy ő és a játék is ott lesznek a japán eseményen.

Death Stranding 2: On the Beach-ről a Tokyo Game Show 2024 keretein belül, lévén Hideo Kojima bejelentette, hogy ő és a játék is ott lesznek a japán eseményen.'>