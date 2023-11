Hétvégén hirtelen újjáéledt a Steamen a tízéves DayZ

DayZ eredetileg az Arma 2 taktikai lövöldözős címhez készült modként jelent meg 2012-ben, majd 2013-ban önállóan indult el, a napokban pedig a zombis túlélő játékosainak száma hirtelen megnőtt a Steamen.

November 12-én, vasárnap 69.449 felhasználó jelentkezett be a DayZ -be a Steamen, ami új rekordot jelent az egyidejű felhasználók számában. Két nappal korábban a maximális játékosszám mintegy 59 ezer volt, ami azt jelenti, hogy aa túlélőjátékba.Ezek a számok feljebb tolták a listákon a DayZ -t, ha 24 órás intervallumot nézünk, akkor e sorok írásakor olyanokat előz meg, mint a nemrég megjelent ARK: Survival Ascended, Lethal Company, vagy éppen az EA SPORTS FC 24-et.A napokban kijött az 1.23-as frissítés, amely nagy vizuális felújítást, valamint a spawnokat és a játékmenetet érintő változásokat vezetett be - talán ennek (is) köszönhető a váratlan visszatérés.

