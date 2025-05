Hét Leisure Suit Larry játékot is levettek a Steamről

A játék Steam oldalán bejelentették, hogy a Sierra On-Line hat címe, a Leisure Suit Larry 1-7 (negyedik játék sosem volt) és a High Voltage Software Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude-ját eltávolítják a Valve áruházából.

A tájékoztatásban megjegyezték, hogy azok, akik már rendelkeznek az érintett játékok bármelyikével, az. Azt is hozzátették, hogy a sorozat két legújabb játéka - a Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry és Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice - továbbra is megvásárolható lesz.A kiadó Assemble Entertainment nem adott magyarázatot erre, de a Video Game History Foundation igazgatója, Phil Salvador felvetette, hogy a probléma az Electronic Artsnál keresendő. Ugyanis a Leisure Suit Larry IP a Codemasters tulajdonában van és az Assemble Games kizárólagos online terjesztési jogokat kapott.Előfordulhat, hogy a kiadó megszüntette a licencszerződést, ami azt jelenti, hogy az Assemble Gamesnek törölnie kell a játékokat az eladásból. A GOG-on ugyanakkor megtalálhatóak, de a licencszerződés nem tartalmazza az ezen való kiadást.