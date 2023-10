Hét klasszikus Star Wars cím jön egy csomagban Switch-re

A Nintendo eShopban az év elején elérhetővé tett Heritage Pack hét klasszikus Star Wars-játékot tartalmaz, most pedig fizikai kiadást kap Switch-re és már elő is rendelhető a gyűjteményt, amely az ünnepekre megérkezik.

A Heritage Pack az alábbiakat tartalmazza: The Force Unleashed, Republic Commando, Episode One Racer, Jedi Knight: Jedi Academy, Jedi Knight 2: Jedi Outcast és ami talán a legjobb, mindkét Knights of the Old Republic. A csomag valószínűleg már csak az utóbbi kettő miatt is megéri az árát, nagyjából 22 ezer forintért lehet begyűjteni a hét címet.Az egyetlen hátránya, hogy öt játék kártyán van, a Knights of the Old Republic címek viszont digitális letöltések maradnak, de mégcsomag. Arról nincs információ, hogy a fizikai Heritage Pack száma mennyire lesz korlátozott, de a saját példányunkat már előrendelhetjük.