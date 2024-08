Heroes of Might and Magic: Olden Era címmel visszatér a legendás sorozat

Már megszámolni sem tudjuk pontosan, hogy hány éve várunk a Heroes of Might and Magic-sorozat folytatására, azonban a Ubisoft most végre bejelentette, hogy az Unfrozen fejlesztőinek jóvoltából érkezik a franchise következő része.

Heroes of Might and Magic: Olden Era címre keresztelt alkotás egy klasszikus körökre osztott stratégia lesz, amely, és az első kedvcsináló alapján valóban minden tekintetben visszarepíti a szériát a klasszikus vonalra.A játék a Jadame kontinensén fekvő Enrothban játszódik, amit korábban még csak emlegettek egy Heroes of Might and Magic játékban, most azonban felfedezhetjük élő fantáziavilágát, ahol városokat és hadseregeket építhetünk, mindemellett pedig körökre osztott csatákban mutathatjuk be taktikus oldalunkat.

