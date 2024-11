Hatvannál is több Sega klasszikus tűnik el a digitális boltokból

Több mint 60 klasszikus Sega játék kerül ki a digitális boltokból, köztük a Crazy Taxi, az Ecco the Dolphin és a Jet Set Radio - közölte a Sega honlapja, de a tulajdonunkban lévő játékok továbbra is elérhetőek maradnak a könyvtárunkból.

A törölt címek és csomagok nagyrészt a Sega Sega Mega Drive/ Sega Genesis Classics gyűjteményéből származnak. Ezen bundle-ök egyes játékai a Steamen és az Xboxon, valamint a teljes csomagok a PlayStation és a Switch platformokonA Sega hozzátette, ha a törlésre kerülő játékok listáján szereplő cím a Nintendo Switch Online előfizetési szolgáltatásban is szerepel, a játékosok továbbra is hozzáférhetnek a szolgáltatáson keresztül, az előfizetéssel.A teljesség igénye nélkül néhány játék: Crazy Taxi, Golden Axe I, II, III, Jet Set Radio, Phantasy Star II, III, IV, Ristar, Shining Force I, II, Streets of Rage 1, 2, 3, VectorMan 1, 2, Virtua Fighter 2.