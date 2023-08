Hatalmas vízi világgal bővül a Genshin Impact

Nemsokára újabb óriási frissítés láthatja meg a napvilágot a Genshin Impact -hoz, aminek részeként a MiHoYo elképesztő sikert aratott videojátékához várhatóan egy hatalmas vízi világ csatlakozik majd.

A 4.0-ás frissítéssel érkező új régió, és egy idő előtt napvilágot látott térképnek köszönhetően már azt is tudjuk, hogy milyen hatalmas terület vár ránk, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a MiHoYo mindig is nagyon ügyes volt a méretes és egyben tartalmas világok gyártásában.Konkrét részleteink a tartalom tekintetében még természetesen nincsenek, de miután a készítők korábban még soha nem okoztak csalódást egyetlen nagyobbacska frissítéssel sem, ezért most is izgatottan várjuk, hogy mivel akarnak meglepni minket.