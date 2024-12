Hatalmas változásokat hozhat a sorozatba a Far Cry 7

Egy friss jelentés értelmében jelentős változások várhatók a Far Cry-sorozat kapcsán a hetedik epizód érkezésével, aminek bár 2025-ben meg kellett volna jelennie, de a Ubisoft 2026-ra tolta a premier időpontját.

Minderről az Insider Gaming forrásai csipogtak, így megtudtuk, hogy a Far Cry 7 a Dunia motorról végre a Snowdrop Engine-re vált (a The Division, az Avatar: Frontiers of Pandora és a Star Wars Outlaws is ezzel dolgozik), és egyenesen az alaszkai vadonba kalauzol majd minket, ahol a vadállatokkal és az időjárással is meg kell majd harcolnunk, miközben a családunk megmentéséért harcolunk, akit egy szekta elrabolt.A sztori bár kicsit hasonlít a Far Cry 5-re, azonban, így például 24 óránk lesz majd arra, hogy mindezt végre tudjuk hajtani, tehát az egész élmény pörgősebbé válik, de a játékmenet mellett néhány technikai elem is változik.A jelentés szerint olyan dolgok is szerepelnek a játékban, mint a taktikai sprint, a csúszás vagy az ugrás, tehát egy sokkal összetettebb és újszerűbb élmény vár majd ránk, mint korábban bármikor.