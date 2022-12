Hatalmas számokat ért el a Microsoft Flight Simulator

Az eredetileg 2020-ban PC-re, 2021-ben pedig Xbox Series X-re indult Microsoft Flight Simulator új mérföldkőhöz érkezett, mivel a játék több mint 10 millió játékost ér el minden platformon, a bejelentést a Microsoft egy hivatalos blogbejegyzésben tette közzé.

A franchise tulajdonosa elárulta, hogy a játékekkora közönséget. Ebben az időszakban az Asobo Studios 27 ingyenes frissítést tett közzé a játékhoz, új helyszínekkel, új repülőterekkel és természetesen új repülőgépekkel és helikopterekkel.Ezzel a bejelentéssel együtt a Microsoft néhány érdekes statisztikát is megosztott a játékosok aktivitásáról a megjelenés óta. Az elindulás óta 500 millió járat indult, a pilóták több mint 40 milliárd mérföldet repültek szerte a világon. Ez 10 millió Föld körüli utazásnak vagy 200 Földről a Napra való utazásnak.Ezek a számok valóban impozánsak, de a rajongókat valószínűleg az is érdekelné, hogy ezek közül hány repülés volt sikeres és hány végződött balesettel, de ezek nem derültek ki. A Microsoft elárulta, hogy a Flight Simulator tartalomtámogatása 2023-ban is folytatódik, mivel a fejlesztő izgalmas tervei vannak a játék jövőjét illetően.