Hatalmas pert akasztott a Palworld fejlesztőinek a nyakába a Nintendo és a The Pokémon Company

Csak a vak nem látja, hogy a Pocket Pair fejlesztésében elkészült Palworld című videojáték egy tökéletes Pokémon-koppintás, amihez több elemet is szó szerint úgy lopkodtak össze a készítők, és ezt nemsokára a bíróságon is a fejükhöz vágják majd.

A Nintendo és a The Pokémon Company ugyanis összefogott annak érdekében, hogy, miután ugyanis a játék szerintük több szabadalmi jogukat is megsértette, amiért szerintük komoly pénzbüntetéssel kell súlytani az alkotókat.Hogy pontosan milyen szabadalmi jogokról van szó, azt a per indítói nem részletezték, de vélhetően amint sor kerül az első tárgyalásra, pontosabban is megtudhatjuk majd, hogy pontosan milyen elemeivel is szúrt szemet a Palworld a két gigavállalatnak.