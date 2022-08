Hatalmas nyitóparti várható a gamescom expón

A tervek szerint nem aprózzák el a gamescom expó nyitányát a szervezők, lévén a nagy Opening Night Live ceremónián várhatóan két teljes órán keresztül zajlanak majd a bejelentések és a bemutatók.

Ez óriási hír a Covid által súlyosan megtépázott játékipar számára, hiszen évek óta először érezzük azt, hogy a stagnálás után végre elindul valami, így, és rengeteg már ismert játék prezentálása mellett nagy bejelentések is várhatók lesznek.Ami már most biztos, hogy ott lesz a nyitóceremónián a Sonic Frontiers, a Return to Monkey Island, a Goat Simulator 3, de a Subnautica fejlesztőinek új játéka is többek között, azonban mérget vehetünk rá, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa.