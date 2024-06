Eddig tartotta magát a Just Cause-sorozattal elhíresült Avalanche Studios a nagy leépítési hullámban, lévén a csapat bejelentette, hogy két telephelyét is bezárja, így megszűnik a New Yorkban és a Montrealban fenntartott részleg is.

Mindezt úgy, hogy, ami a csapat közleménye szerint egy rendkívül nehéz döntés, azonban elengedhetetlen volt ahhoz, hogy biztosítsák a cég stabil és fenntartható jövőjét.Ezzel a húzással az Avalanche Studios mostantól csak Stockholmban, Malmöben és Liverpoolban rendelkezik saját brigáddal, azonban a bezárások és a leépítések nem befolyásolják majd a kapcsolódó munkálatokat, ezáltal a soron következő Just Cause fejlesztését sem.